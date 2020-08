Providencia tendrá funcionarios vestidos de civil para fiscalizar medidas sanitarias

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció que habrá funcionarios vestidos de civil en la comuna para fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, cuando salgan de la cuarentena y pasen a la fase de Transición, que comienza este lunes a las 05:00 horas.

La medida indica que ya no habrá restricción para salir de los domicilios de lunes a viernes, pero esto no significa el relajo de otras reglas, como el uso de mascarillas o que los trabajadores provengan de comunas que no estén en cuarentena.

En entrevista con CHV Noticias, Matthei dijo “que si nos relajamos o permitimos que el vecino se relaje, nos puede afectar a todos”, lo que podría provocar el regreso a la cuarentena. Por ello, señaló que “tenemos que ser ingeniosos y muy brutales en la fiscalización”.

“Tanto los fiscalizadores que dependen de la Seremi de Salud, como nuestros propios fiscalizadores, van andar de civil por cualquier lado, y si lo pillan la multa va a ser feroz“, lo que implica la apertura de sumarios sanitarios, explicó, pues hay personal municipal en concomitancia bajo el mando de la autoridad sanitaria.

De acuerdo a la alcaldesa, la sanción pueden llegar hasta los $50 millones, por ejemplo, por ir a fiestas no autorizadas.

“Por favor no se arriesgue, y se arriesga después no llore cuando tenga que pagar esa multa“, advirtió.