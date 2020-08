Director de SII por Bono Clase Media: “No tiene sentido decir que alguien irá a la cárcel”

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, declaró este viernes ante la Comisión de Economía del Senado, luego de las irregularidades que se presentó en el sitio web de la entidad producto del Bono Clase Media que entregó el Gobierno producto de la crisis económica del coronavirus.

En ese sentido, el encargado aseguró que es prácticamente improbable que alguna persona pueda ir a la cárcel, luego que algunas personas alteraran la información respecto a sus sueldos para recibir el beneficio.

“Lo que se ha dicho o especulado de que sí va a ir a la cárcel, por esto, me parece que son especulaciones que no tienen sentido. Incluso, aún si así fuera, aún aquellas personas que de manera indebida, ya sea conscientemente o contumazmente omitieron sus ingresos de julio, lo primero que la ley establece es que lo tienen que restituir”, expresó Barraza.

“Si existen esos casos, ya restituyendo se resuelve el problema. Ahora, si aún así no lo restituyen, habrá otras sanciones, pero me parece muy improbable y me parece importante despejar esa duda. Se ha especulado con algo que no tiene asidero concreto respecto a lo que podría ocurrir”, agregó.

Sobre los problemas que se han presentado en el sitio web del SII para el cobro del bono, Barraza cerró diciendo que ya se han recibido un millón 200 mil solicitudes y, que este viernes ya se realizaron los primeros 108 mil pagos.