Ministro de Justicia, Hernán Larraín: “Vamos a hacer lo posible para que el machi Celestino Córdova y todos los que están en huelga de hambre la depongan”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó la reunión que sostuvo con los voceros de Celestino Córdova, y sostuvo que fue “muy buena conversación”, aunque recalcó en que no se acordó en que depusiera su huelga de hambre.

Sobre este punto, el secretario de Estado indicó que “vamos a hacer lo posible para que el machi Celestino Córdova y todos los que están en huelga de hambre, lo depongan”.

Larraín detalló que los voceros de Celestino le solicitaron modificar la normativa penitenciaria, y que se tenga en consideración el Convenio 169. Esto, para que los internos que pertenezcan a pueblos originarios “tengan el reconocimiento para que sus costumbres puedan expresarse mientras cumplen sus condenas”.

“Ha sido un día importante, hemos avanzado en algún sentido y no hemos perdido la esperanza de seguir conversando con quienes representan a los comuneros de Angol. Hoy día no estuvieron, pero estamos seguros que más temprano que tarde, ese diálogo se va a producir porque no creo que en esta materia puedan ganar los violentistas, aquí van a ganar los que están por la paz y por el dialogo”, recalcó finalmente el ministro.