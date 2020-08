Filtran foto de acusado en caso Ámbar con instructor de tiro durante el 2019

La información fue confirmada por la Policía de Investigaciones a Meganoticias, donde se detalló que efectivamente que se trata de un asistente policial, quien desarrolla actividades remuneradas en una empresa que realiza este tipo de actividades (capacitador de guardias privados y de seguridad).

La institución sostuvo que un funcionario policial no está capacitado para solicitar antecedentes de personas que no sean partes de un proceso en curso, por lo que esta persona no habría conocido a quién le estaba enseñando.

Además, se aclaró que esta persona “está en el área de valores, ética y conocimiento de armas y tiro”, actividad que realiza fuera del área laboral.