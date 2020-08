Diputado Celis cuestionó falta de reglamento para delegados de libertad condicional

El diputado Andrés Celis (RN) presentó una serie de oficios para fiscalizar las fallas institucionales que contribuyeron al asesinato de Ámbar Cornejo.

El parlamentario envió un escrito al ministro de Justicia, Hernán Larraín, pidiendo antecedentes sobre la dictación del Reglamento de las modificaciones realizadas a la Ley de Libertad Condicional en el 2016.

Esto considerando que dicha norma debía regular que el beneficio con el que fue liberado Hugo Bustamante fuera acompañado de un delegado de libertad condicional, quien se preocuparía de su rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Además, requirió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que se refiera al trámite de toma de razón del mencionado reglamento, para poder aclarar qué ocurrió con dicha norma, los errores detectados que motivaron su retiro, etc.

Paralelamente, ofició al presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, planteando un punto del cual poco se ha hablado, referido a las razones por las que el Tribunal de Familia no tomó los resguardos para que la entrega de la pensión alimenticia de Ámbar fuera segura.

Celis también apuntó a los entes encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, por lo que pidió al director regional del Servicio Nacional de Menores de Valparaíso, Rachid Alay, detalle todos las formas en que intervino para procurar el resguardo y protección de Ámbar Cornejo.

Asimismo, ofició a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, preguntando si emitirá recomendaciones para evitar que la entrega de las correspondientes pensiones se realice sin la debida protección para algún niño en estado de vulnerabilidad.

“No podemos dejar pasar la responsabilidad que tienen todas las instituciones que influyeron en el grave desenlace que tuvo Ámbar y que hace que todos estemos conmocionados, por la brutalidad del crimen, pero también por la pasividad de un sistema completo. No podemos devolverla, pero sí podemos y tenemos la responsabilidad de dilucidar qué pasó con ella y porqué las instituciones que debieron estar presentes, no lo hicieron”, comentó el diputado RN.

Anteriormente, Celis había oficiado al director Regional de Gendarmería, solicitando que le remita la documentación que fue enviada a la Comisión de Libertad Condicional y que aclare qué procedimientos se utilizan para elaborar los documentos, cuántos profesionales están a cargo de aquello y todos los otros antecedentes que estén relacionados al caso.

