Hugo Gutiérrez justificó su accionar ante control de funcionarios de la Armada

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a la polémica por un video publicado en redes sociales en donde se niega a ser fiscalizado por funcionarios de la Armada en Iquique.

En conversación con CNN Chile, Gutiérrez aseguró que “la cámara que filtró la Armada, a los medios de comunicación me imagino, no relata todos los hechos”.

“Yo venía de una actividad solidaria del Día del Niño (…) venía de vuelta y decido estacionarme en un lugar para sacar un foto que quería enviar del regimiento que me acusan haber quemado”, detalló.

Asimismo, agregó que “sacó esa foto, estaba en el estacionamiento, y cuando quiero reanudar mi marcha, un vehículo de la Armada me bloquea el camino. Se bajan 6 uniformados (…) yo al ver eso me molesto, quiero decirlo con todas sus letras, porque no había ningún control de nadie”.

“¿Yo estaba evadiendo algún tipo de control?, no, lo que ocurrió es que estaba en un estacionamiento y a este estacionamiento ingresó un vehículo de la Armada, que sin duda tiene que haberlo molestado eventualmente, lo deben haber llamado desde el interior del regimiento, por sacar una foto del lugar yo supuestamente había quemado”, recalcó.

Al ser consultado sobre su reacción, en donde apunto a que no podía ser fiscalizado por ser “más autoridad” que los uniformados, Gutiérrez sostuvo que “mi reacción es proporcional a la forma en que ellos actúan”.

“Las formas son fundamentales, las Fuerzas Armadas no pueden sentirse por sobre la sociedad”, indicó el legislador, añadiendo que “la forma estuvo a la altura en que ellos actuaron”.

