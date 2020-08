Presidente de la Corte Suprema por cuestionamientos a comisión que otorgó la libertad a Hugo Bustamante: “¿La gente que amenaza a jueces cree que ese juez va a actuar de forma distinta?”

Durante esta jornada, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, abordó el caso de Ámbar Cornejo, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves por la Policía de Investigaciones.

Cabe recordar que el principal sospechoso por el crimen de Ámbar es la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien en el año 2005 fue condenado a 27 años de cárcel por un doble homicidio. No obstante la justicia le dio el beneficio de la libertad condicional el año 2016.

A raíz de esta situación que Silva fue consultado sobre las críticas que ha recibido la comisión que otorgó la libertad condicional de Bustamante.

Ante esto, el presidente de la Corte Suprema explicó que “considero como pilar fundamental de la democracia la independencia de los jueces. Los jueces somos independientes para resolver los asuntos judiciales sometidos en nuestro conocimiento y para resolverlos tenemos que atenernos a dos cosas: al mérito del proceso y a la ley, nada más”, dijo, según consignó La Tercera.

“Los jueces tenemos que prescindir de cualquier influencia externa que no diga relación con eso. Nosotros tenemos que aceptar la crítica, no somos perfectos, y la gente puede no estar de acuerdo con la resolución judicial. Pero en ese caso, la propia ley contempla los mecanismos legales para impugnarla”, añadió Guillermo Silva.

Asimismo, indicó que “queda demostrado con el caso del señor Pradenas: la resolución que dictó el juez de primer grado fue impugnada en la Corte de Apelaciones y revocó lo del primer juez. Me parece bien que la gente manifieste discrepancias, pero hay formas y formas, y límites”.

“La violencia no es el modo adecuado de atacar una resolución judicial, menos a un juez. ¿La gente que amenaza a jueces cree que ese juez va a actuar de forma distinta? Puede tener la seguridad de que ese juez que actuó con convicción va a actuar siempre igual, apegado a la ley. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por amedrentamientos, porque eso pondría en serio riesgo el estado de derecho”, comentó Silva.

En relación a la comisión de jueves que dejó en libertad a Hugo Bustamante, sostuvo que “pudimos fallar nosotros, pero también pudo fallar quien estableció de esa forma el beneficio de la libertad vigilada, y ese no es el Poder Judicial”.

“A mí este caso, como a todo el país, me ha impactado mucho, pero nosotros como jueces estamos en un conflicto continuo frente a los beneficios. Por un lado, están los que piden mano dura, castigar al delincuente, retribuirle el mal causado, tener las cárceles llenas. Eso es primitivo. Hay otra posición que busca rehabilitar, resocializar, reinsertar a ese sujeto en la sociedad. Yo me inclino más por ese camino y por eso se han creado estos beneficios”, afirmó el líder de la Corte Suprema.

“Los jueces siempre tenemos que tomar decisiones difíciles, pero yo siempre digo que el indicador es poder dormir tranquilo. Indudablemente, un juez se puede equivocar, muchas veces nos equivocamos, pero si cuando nos equivocamos en ese momento creíamos estar obrando bien, pues no tendríamos nada que reprocharles”, concluyó.