Alcalde de Rapa Nui pide a Piñera que vacunas contra COVID-19 lleguen primero a la isla y luego al continente

Desde hace unas semanas se comenzó a hablar de los incipientes estudios en Chile en vías de generar una vacuna contra el coronavirus, lo que se conoce como Fase 3 de ensayos clínicos y que tendrá a 3 mil voluntarios connacionales hasta fin de año probando sus efectos en un convenio de la Universidad Católica con una empresa china.

La noticia llegó a Rapa Nui, que se mantiene desde marzo “alejada” del continente. Su alcalde, Pedro Edmunds Paoa, pidió que se considere comenzar con inmunizar a los pascuenses antes que al continente.

“Le pido al Presidente que las primeras vacunas que Chile adquiera para inmunizar a todos sus ciudadanos partan por esta comuna, son 10.000 vacunas. Y así garantizará Piñera que Rapa Nui puede entrar a la economía chilena sin riesgo”, dijo en conversación con Infobae.

La isla tuvo siete contagiados de COVID-19 y el último caso data del 28 de marzo.

“Estamos en una situación de abandono por parte del Estado. Es muy agobiante la situación, porque la salud en Rapa Nui no está garantizada. Nos estamos autocuidado. Intentamos no resfriarnos fuerte, no engriparnos, no tener dengue, que nadie tenga una trombosis o un problema que requiera una atención de urgencia. La isla no tiene hospital con cuidados intensivos ni terapia intensiva. Los más cercanos están a 4.000 kilómetros”, aseveró el edil de Hanga Roa.

“Hoy tenemos cero ingresos”, aseguró Edmunds. “Nos estamos auto sustentando con medidas de nuestras costumbres ancestrales, un concepto polinésico llamado umanga, que implica compartir todo: la comida, la ropa, el espacio… Lo que hago hoy en día lo hago con lo que me queda de presupuesto municipal, y eso me dura hasta el 30 de este mes”, dijo.

“Si (Piñera) me garantiza hasta el 31 de julio de 2021 los recursos para mantener la sustentabilidad que tenemos hoy día, con cero economía, no necesitamos aún abrir la isla a vuelos comerciales. Nos daríamos este tiempo a la espera de que salgan las primeras vacunas”, aseveró Edumunds.