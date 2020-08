Carabineros detuvo a joven con 82 detenciones previas con tan solo 19 años

Carabineros detuvo la noche de este domingo a dos sujetos que intentaron asaltar a un repartidor de comida en Santiago Centro, uno de ellos cuenta con 82 detenciones previas con tal solo 19 años.

Carabineros de la SIP de la 3ra. comisaría Santiago Central detuvo dos delincuentes en la intersección de las calles Brasil con Moneda, en Santiago Centro, tras robar bajo Intimidación a un repartidor de comida rápida.

“Dejo el pedido en conserjería y cuando me estoy yendo en la bicicleta el auto me intentó atropellar. A los 10 segundos que se me acercan me roban el teléfono celular y por casualidad llegó personal de Carabineros”, señaló la víctima de este asalto.

Los antisociales se movilizaban en un vehículo sin patente en compañía de otros tres sujetos que lograron huir. En el procedimiento los individuos dispararon contra personal de Carabineros, para luego darse a la fuga.

Los imputados fueron identificados como Emilio Lucero albornoz, 19 años, con una detención por hurto simple y Sebastián Ignacio Sáez Vásquez, de 19 años. El cual registra 82 detenciones en su mayoría por hurto de supermercado, hurto simple, robo en bienes nacionales, robo en lugar habitado, portar elementos para cometer delitos de robo y robo con intimidación.