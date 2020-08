Exfiscal Nacional Sabas Chahuán por caso Ámbar: “No estoy de acuerdo en abrir un debate por la pena de muerte, pero es necesario que se modifique el Código Penal en su integridad”

El exfiscal nacional Sabas Chahúan abordó con “El Rompecabezas” de Agricultura distintas aristas del caso del asesinato de Ámbar Cornejo, presuntamente en manos de la pareja de su madre Hugo Bustamante, quien este lunes fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de violación y homicidio calificado.

Luego de hacer un resumen del caso – recordando que Bustamente fue dejado en libertad en 2016 luego de conseguir la libertad condicional y haciendo un recuento de la difícil vida familiar de Ámbar, quien estaba en un programa de intervención especializada del Sename de Valparaíso-, Chahuán dijo que “se podría haber evitado este desenlace”.

“Queda la preocupación, queda el dolor por la muerte de una niña de 16 años, la convicción de que si este sujeto es realmente culpable porque todos los antecedentes apuntan a que sí, si es culpable realmente quizá no salga nunca más de la cárcel y, por otro lado, que se podría haber evitado este desenlace”, aseveró.

“Se podrían haber tomado medidas, el sistema no está funcionando de protección a los menores y es importante que se le den los recursos necesarios, a veces uno ve que se gastan recursos (del Estado) en cuestiones que no son tan imprescindibles”, dijo Chahuán.

“Todos dicen “le fallamos” a Ámbar, pero la pregunta es ¿qué se hizo antes? Porque muchas veces no se llega a tiempo pero tampoco se dan los recursos a tiempo”, cuestionó.

Además, el exfiscal abordó la acusación constitucional anunciada por un grupo de diputados en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso.

“Yo no estoy criticando la facultad de los diputados pero ahora varios diputados anuncian que van a acusar constitucionalmente a la ministro que estuvo en la Comisión, porque la comisión que da las libertades condicionales o que la revisa son cinco jueces y una sola o uno solo la recibe, pero hay otros cuatro jueces expertos en el tema criminal. Lo que pasa es que la magistrado es la única que puede ser acusable constitucionalmente por el texto de la Constitución que dice que se puede acusar constitucionalmente a los ministros de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, los tribunales superiores. Entonces, yo me pregunto, si causó tanto escándalo en 2016, no se le acusó y se espera hasta ahora que se acuse”, señaló Chahuán.

“Yo creo que la magistrado y los jueces se podrían haber equivocado o ser un descriterio inclusive, yo no estoy de acuerdo con lo que fallaron o resolvieron, pero era la legalidad ese momento“, dijo, apoyando a su colega.

Entonces, “hay que preocuparse cuando ocurren los problemas y presentar un proyecto de ley para corregirlo, porque esa acusación constitucional creo que ahora no va a prosperar“, afirmó.

Respecto al debate por la pena de muerte, Chahuán fue enfático en decir que “yo como Estado no soy partidario de la pena de muerte. El estado -para escarmentar un asesino, por muy asquerosamente cruel que sea el asesino- no tiene el derecho de usarlo como ejemplo mediante la pena de muerte. Otra cosa es el presidio perpetuo calificado”.

Por lo tanto, “yo no estoy de acuerdo en abrir un debate por la pena de muerte, además que sería inconstitucional, porque Chile está obligado por el artículo 5 de la Constitución a respetar los derechos que emanan de los tratados internacionales que emanan de esta materia. No se puede establecer la pena de muerte si ya se derogó”.

“Sí es necesario reabrir el debate por las libertades condicionales, qué penas se deben modificar“, agregó.

“Es necesario que se modifique el Código Penal en su integridad, no solamente con leyes parche, porque el Código Penal que tenemos es de 1874, ha sido objeto de múltiples modificaciones pero creo que hay que modermizarlo, eso no implica poner penas de cárcel a todos los delitos pero sí penas más efectivas”, dijo.

“En delitos como este, la cárcel se justifica plenamente pero con posibilidad de reinserción y eso nos lleva al principio. Creo que en todo país civilizado debe tener un régimen de libertad condicional que funcione, que la gente se rehabilite con la cárcel”, cerró.