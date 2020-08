Gobierno llama a los diputados que apoyen proyecto de kínder obligatorio

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hizo un llamado a los diputados para que mañana rechacen el texto despachado por el Senado que eliminó la obligatoriedad del kínder.

La sala de la Cámara votará el proyecto de ley que beneficiará a más de 6.350 niños y niñas en todo el país. Pese a que los diputados en 2019 aprobaron por unanimidad el proyecto, los cambios en el Senado podrían eliminar la obligatoriedad.

“Mañana confiamos y esperamos que se honre, ese compromiso con los niños de Chile, que se apunte precisamente a que la educación parvularia debe ser obligatoria para generar un cambio cultural en que las familias se acercan a ese nivel educativo que es tan fundamental. Hoy día un 66% de quienes asisten a kínder tienen inasistencia crónica, faltan más de 20 días al año. Las familias que optan por no ir a kínder son justo aquellos hogares más vulnerables y no van sus hijos a kínder porque consideran que no es necesario y porque están mejor cuidados en el hogar. Tenemos que modificar esa cultura y apuntar a que todo Chile tenga plena conciencia de lo relevante que es la educación parvularia para poder avanzar en mejores oportunidades.”, señaló el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.

La educación inicial es fundamental no solo para el aprendizaje, sino también para equiparar la cancha y terminar con las desigualdades. Sabemos la importancia que tiene la educación inicial en nuestros niños, especialmente los más vulnerables que son quienes hoy día no están accediendo. Por lo mismo, queremos pedirle a la Cámara de Diputados que mañana ratifique su sensibilidad, ratifique su compromiso con los niños y las niñas de Chile que ya no pueden seguir esperando”, afirmó el ministro Jaime Bellolio.

En la oportunidad, el ministro de Segpres, Nicolás Monckeberg agregó que, “nuestro llamado es que los niños, niñas y adolescentes no sigan esperando y que la educación en kínder sea obligatoria en la etapa donde más se puede influir en la buena educación de los niños y niñas a lo largo de todo Chile. Esperemos que el Congreso pueda corregir este proyecto y despacharlo como corresponde.”

Este proyecto permite implementar la reforma constitucional aprobada durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en 2013, que estableció el kínder como antecedente necesario para ingresar al primer año de educación básica.

Agencia Uno