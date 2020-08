Gobierno tras reunión con organizaciones de camioneros: “No nos parece que el camino sean los ultimátum”

Durante esta jornada, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la reunión que sostuvo con diversas organizaciones de Camioneros, tras los distintos hechos de violencia que se han registrado en el sur de Chile, y específicamente, en la Región de La Araucanía.

“Me he reunido con distintas organizaciones de camioneros, conversando acerca de las situaciones que ellos están viviendo, particularmente en la zona centro-sur”, indicó el secretario de Estado agregando que “les hemos manifestado la firme decisión del Gobierno, de usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para otorgar seguridad, tranquilidad, para que todos los trabajadores puedan realizar sus actividades en paz“.

En este sentido, el ministro recalcó en que “ese es un desafío que el Gobierno se ha planteado y lo está trabajando intensamente, y por lo tanto les hemos garantizado a ellos que ese va a ser el esfuerzo del Gobierno en esa materia”.

“Queremos decir también con mucha fuerza, que no nos parece que el camino sean los ultimátum, los temas no son de fácil solución y los problemas no se resuelven de un día para otro, requieren trabajo, requieren participación de las organizaciones, requieren participación de la comunidad, y por ende la voluntad política del Gobierno es dar esa tranquilidad ciudadana”.

Debido a esto, Pérez instó a “a todos y cada uno de los camioneros a seguir entregando un servicio que es fundamental en momento de pandemia, en que toda la red alimentaria, en que todo el consumo de la ciudadanía pueda ser garantizado por el trabajo que ellos realizan y que han realizado hasta ahora, de una manera adecuada”.