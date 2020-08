Minsal reporta 1.988 casos nuevos de Covid-19 y 62 fallecimientos

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó este lunes que la tasa de positividad de exámenes de PCR para detectar el Covid-19 llegó al 8% a nivel nacional, y a 7% en la Región Metropolitana.

“Todos estos índices son muy buenos, muy positivos, sin embargo eso no significa que no mantengamos la vigilancia y sobre todo que no nos preocupemos que las comunas que están en Transición, ya que en esas comunas observamos aumentos de casos, que son normales, pero que están muy por debajo de los casos que ocurrieron en el máximo de la evolución de la pandemia”, explicó.

Además, cifró la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en 79% a nivel nacional y “ninguna región tiene más de 85% de camas” ocupadas.

Por otro lado, Paris señaló que “hace dos semanas hemos iniciado la búsqueda activa de casos”, es decir, ir a testear a personas. En el grupo sin síntomas, la positividad de PCR es de 4,4%. “En cambio, cuando vamos a buscar casos sintomáticos, la positividad es del 17%”, señaló el ministro.

En cuanto a las cifras diarias, se reportaron 1.988 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.319 tuvieron síntomas, 605 se registraron como asintomáticos y 64 no fueron informados a la autoridad. En total, han existido 375.044 y 17.563 se mantienen activos.

Además, hubo 62 nuevos fallecidos, elevando las víctimas fatales a 10.139 personas.

En tanto, hay 1.280 personas hospitalizadas: 994 están conectados a ventilación mecánica y 203 están en un estado crítico.

En las últimas 24 horas se aplicaron 26.012 test para detectar la enfermedad. En total, se han hecho 1.867.367 exámenes.