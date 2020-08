Presidente de gremio camionero advierte con paro nacional por violencia en el sur de Chile

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, advierte con una paralización total del gremio en el país si no para la violencia en el sur de Chile.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Pérez dijo que espera que este lunes el Gobierno “le entregue soluciones concretas” a la Federación de Camiones del Sur, que se reunirá con el ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Nosotros sabemos, estamos conscientes, que el parlamento no ha querido aprobar una nueva y moderna ley de inteligencia, sabemos que el parlamento no ha querido aprobar una normativa legal respecto de los actos de terrorismo: una ley que contemple un testigo protegido, agente encubierto, que los juicios sean llevado en una región distinta en la región onde e cometió el delito”, señaló.

Añadió que “independientemente que el parlamento no quiere ayudar para que el país pueda resolver estos graves problemas, por otro lado sabemos que está el Poder Judicial, especialmente los jueves, no sancionan con la debida severidad o el criterio a los delincuentes”.

Pese a los puntos anterior, Pérez afirma que “este es un problema hoy día tiene que solucionar el Gobierno, para eso fue electo y tiene la responsabilidad de cumplir”.

“Estamos pidiendo que el Gobierno envíe con urgencia un proyecto de ley que se llame ‘Juan Barrios’ donde se sancione con severidad a esa gente que quema y roba camiones y agrede choferes”, dijo, aludiendo al caso del conductor que falleció tras sufrir un atentado incendiario en Victoria.

Sobre el actual estado de la zona, indicó que “no podemos transitar en la carretera, porque balean nuestro conductor, le tiran miguelitos”, dijo. “Si la macrozona sur no retoma la normalidad, los antisistémicos y terroristas no entienden que no pueden seguir destruyendo el país, esto va a terminar en paro nacional”, advirtió. “No solo los camioneros, también los buses, los multigremios productivos”.

“No vamos a permitir que se destruya lo que se ha logrado con tanto sacrificio”, concluyó Sergio Pérez.