Realizan velatón para pedir justicia por la muerte de Bastián Rodríguez

Familiares y amigos de Bastián Rodríguez Toledo, realizaron hoy una emotiva velatón en el muelle Schuster de Valdivia, exigiendo justicia por su muerte.

Este joven de 19 años fue brutalmente asesinado a golpes el pasado 3 de agosto en el sector de la feria fluvial en la costanera de la comuna de la Región de los Ríos. Hasta el momento no existen detenidos por este homicidio.

Su hermana mayor, Camila Saldivia Toledo, declaró en SoyChile que “estamos con mucha pena y mucha rabia. Tenemos una sensación extraña, no solamente de injusticia, sino que no sabemos por qué hay tanto hermetismo en torno a qué pasó”.

En el mismo sentido, esta integrante de la familia del joven, agregó al mismo medio que “eran las 19.30 horas, aún no estaba totalmente de noche, en pleno centro de Valdivia, por lo que no es posible que nadie haya visto nada. No entendemos por qué nadie nos quiere ayudar, ni entregar información”.

Por su parte, el Fiscal del caso, Gonzalo Valderas, informó que el joven fue agredido aparentemente con un palo lo que le habría ocasionado un traumatismo encéfalo craneano que finalmente le ocasionó la muerte al día siguiente en el Hospital Base de Valdivia.