Padre de Ámbar Cornejo apunta a la mamá por muerte de la menor: “Ella es cómplice, tiene que caer”

Ulises Cornejo, padre de la menor Ámbar Cornejo –quien fue asesinada por Hugo Bustamante-, dialogó con 24 Horas y apuntó contra Denis Llanos, madre de la niña y quien en la actualidad se mantiene como testigo en el caso que conmovió tanto a Villa Alemana como el país entero.

“Ella (Llanos) es una persona agresiva, muy agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella. Ella es cómplice, 100% cómplice“, sostuvo. Los dichos del hombre apelan al “silencio” que la mujer en cuestión tuvo sobre el paradero de la adolescente, cuyo rastro se perdió el 29 de julio.

“Tiene que caer la mamá y si no, la familia de este tipo (Bustamante) igual, todos en esa casa. El terreno es muy chico, imposible que no hayan visto nada, no sé qué pasaba por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía”, complementó Cornejo, quien hizo un “mea culpa” por el cuidado que tuvo de su hija.

“(Podría) habérmela traído apenas dejó a la mamá, habérmela llevado, sin haberle preguntado, quizás haber sido más autoritario en ese aspecto. Podría haber sido más proactivo como padre“, sintetizó.