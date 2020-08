Supervisan cumplimiento de protocolo en plazas y parques de la capital

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto al alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, la seremi de Salud RM, Paula Labra, y la delegada regional de Deportes, Macarena Zarhi, supervisaron este martes en el Parque Bicentenario el cumplimiento del protocolo de manejo y prevención ante el Covid-19 en áreas verdes de la región.

En la ocasión se explicó que la nueva disposición de la autoridad permite la realización de actividad física en lugares abiertos, tanto públicos como privados, pero con un distancia físico de al menos un metro entre personas de un mismo grupo, y de al menos 5 metros entre un grupo y otro. Los mobiliarios y máquinas de ejercicios siguen sin poder usarse.

Guevara indicó que “avanzar y no retroceder depende de nosotros. Está en nuestras manos… Se puede hacer uso de parques y plazas, y áreas verdes pero respetando la distancia física entre un grupo y otro. Más libertad significa más responsabilidad para seguir avanzando a la fase siguiente”.

Respecto a los partidos de fútbol entre amigos o “pichangas”, la autoridad indicó que “el uso de la mascarilla está eximido mientras se desarrolla el deporte, y mientras se trate de un grupo no superior a 10 personas”, es decir, no está prohibido pero no está recomendado el deporte tipo fútbol u otros deportes colectivos que impliquen mucha gente para su práctica.

Por su parte, la seremi Paula Labra destacó la importancia que tiene el deporte y los efectos en la salud de la población, destacando que en las actividades deportivas de naturaleza colectiva lo ideal es un máximo de 10 personas y sin público.

La delegada de Deportes, Macarena Zarhi, indicó que “estamos muy contentos de salir a hacer deporte, que la gente pueda tomar aire, realizar actividad física y que los niños puedan salir de la casa. Y importante que todos tomen las medidas necesarias para hacerlo”.

Finalmente, el alcalde Torrealba destacó que “las autoridades pueden dar muchas instrucciones, pero si nosotros como ciudadanos no estamos dispuestos a cumplirlas, y no asumimos la responsabilidad de cumplir con las medidas que se nos imparten y propender a que el resto de la gente las cumpla, no vamos a salir nunca de este lío”.