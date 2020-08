Jefe de Extranjería: “Seguir con este modelo irresponsable, de que entre cualquiera y vemos cómo se las arreglan, es un problema muy grave”

Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a las indicaciones realizadas por la oposición de la Ley de Migración dentro de las cuales se busca la incorporación de “permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales“.

“Esa propuesta que ellos proponen ya la vimos, es la que ocurrió con la comunidad haitiana. Se quedan 90 días, no consiguen trabajos y se quedan acá. Los ciudadanos haitianos, después de regularizarlos, siguen pidiendo volver. Seguir con la lógica de que vengan como turista y busquen pega sin carnet de identidad no es lo queremos“, sostuvo

La autoridad profundizó sobre esto último y llamó a “tomarse en serio” la problemática. “Si me dicen que ese es el modelo migratorio de regularidad, por favor les pido que se tomen este tema en serio y que vean el impacto que ha tenido. El continente no está bien; creo que hay un grupo de oposición que ha sido responsable y sensato, pero el Frente Amplio ha sido irresponsable con este tema. No entienden la realidad”, acotó.

Acerca de ese punto, Bellolio deslizó una crítica hacia la oposición. “Seguir con este modelo irresponsable, de que entre cualquiera y vemos cómo se las arreglan, como si Chile tuviese recursos infinitos, es un problema muy grave. Acá hay un tema ideológico, que no creen en la capacidad del Estado para poner condiciones para que los extranjeros entre en el país. Están con un megáfono diciéndole a todo el mundo que si una persona entra de manera clandestina, que les van a dar una visa. Eso es irresponsable, le dicen a todos que vengan y se oculten”, afirmó.

“El ministro (Víctor) Pérez después de su visita al norte y consulta con alcaldes nos visibilizó que el tema de la migración es muy importante y que hay que estar preparados post-pandemia“, sumó la autoridad, quien volvió a la arista de los centroamericanos que ingresaron a territorio nacional en los últimos años. “¿Qué queremos? ¿Queremos que sigan llegando como turistas o que las personas que lleguen lo hagan con carnet de identidad y de manera regular? ese punto es clave. Debemos ser más serios”, expresó.

El líder de la entidad también reveló un estudio -que se publicará mañana- respecto al impacto de la migración en algunas ramas del empleo. “Entre el 2016 y 2019 se perdieron cerca de 250 mil empleos para chilenos que sólo tienen hasta cuarto medio, y los extranjeros crearon cerca de 300 mil empleos“, sintetizó.