Cuarentena en La Serena y Coquimbo se extiende por al menos dos semanas más

Tras dos semanas de cuarentena en La Serena y Coquimbo, el balance del comportamiento es negativo. Las recurrentes aglomeraciones en algunos puntos de ambas ciudades y el mal uso de los dos permisos permitidos a la semana, llevaron a extender la medida sanitaria por al menos dos semanas más, tal como lo ratificó la intendenta de la región, Lucía Pinto.

“Vamos a tener que seguir con este sistema, por eso en esta última reunión del comité de crisis coordinamos con los alcaldes y el Jefe de Defensa el reforzamiento y un aumento en el número de fiscalizaciones. Necesitamos evitar esta mayor aglomeración de personas que no han entendido la gravedad del coronavirus y sacan sus permisos para ir a los lugares con mayor concurrencia”, señaló laautoridad.

Esta medida también conllevará un reforzamiento de los controles implementados en las calles de ambas comunas, colocando énfasis en las ferias libres y lugares de pago, donde se han visto preocupantes niveles de aglomeración.

Además, de reforzar el mensaje a las personas para que prefieran la realización de trámites vía online, se busca asegurar que las mismas entidades tomen las medidas necesarias para asegurar el distanciamiento social y autocuidado, junto con exigir el porte de los permisos correspondientes, para recibir en mejores condiciones a quienes no tienen acceso a internet, o no cuentan con apoyo para realizar sus trámites de forma remota.

La intendenta detalló que “nuestra red de salud, especialmente el uso de las camas críticas, ya prácticamente llegó a la totalidad. Nosotros pasamos de 22 camas críticas en la región a 86 y ayer tuvimos una ocupación prácticamente completa, lo que ha hecho que además debamos derivar a más de 30 personas a distintos hospitales del país para poder darles la atención que corresponde”.

Durante estas dos primeras semanas de cuarentena total en la conurbación, la Seremi de Salud reportó 24.304 personas y 3.551 locales comerciales controlados en un trabajo conjunto entre la autoridad sanitaria, municipios y fuerzas armadas y de orden en el que se han cursado 49 sumario sanitarios a personas y 38 a locales.

Respecto del comportamiento de las personas en esta cuarentena, el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, lamentó que “efectivamente se ha hecho un mal uso respecto de los permisos (…) Hoy se está ratificando que la cuarentena continúa y llamo a la comunidad a que haga un mea culpa, porque la primera semana fue espectacular, pero la segunda vimos con nuestros drones y cámaras la gran cantidad de gente concentrada en diferentes puntos”.

Pereira enfatizó que este año no se realizarán pampillas ni se permitirá acampar en las áreas tradicionalmente utilizadas con este fin para Fiestas Patrias. “Hay un plan de acción porque efectivamente no se va a poder acampar. Estamos frente a un virus que no conocemos bien y necesitamos que la gente entienda que esta es una pandemia muy compleja de trabajar”, agregó.

Por su parte, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, recordó que más del 70% de los habitantes de la conurbación pidió la cuarentena “sin embargo, hoy preguntan cuándo se terminará, pero la cuarentena va a terminar cuando ellos quieran que se termine, porque en la medida en que sean responsables, bajen los contagios y ellos cooperen para esto, recién se va a poder bajar la medida”.

Durante el último balance regional de salud, se reportaron 146 casos nuevos en la región, de los que 35 corresponden a La Serena y 38 a Coquimbo, además de lamentar 4 nuevos fallecidos, 3 de La Serena y 1 de Canela. Con esto, la región totaliza 7.777 casos de COVID-19 acumulados, de los que 1.182 permanecen activos.