Diputados tanto de oficialismo como de oposición han presentado una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, quien lideró la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamente en 2016, formalizado por violación y homicidio de la joven Ámbar Cornejo.

“Acusamos a la Ministra doña SILVANA JUANA AURORA DONOSO OCAMPO por notable abandonos de deberes, en razón de haber transgredido de manera reiterada el sentido de la ley, bajo un criterio arbitrario, vulnerando de este modo el deber de imparcialidad”, dice el capítulo del libro acusatorio.

“No podemos fiscalizar porque son autónomos, pero sí tenemos la posibilidad de acusar constitucionalmente cuando estimamos que, en este caso un juez, se ha alejado de manera reiterada y constante del ordenamiento jurídico”, espetó Longton.

El diputado dijo que este “es un medio para corregir esta situación”.

“Lo que nosotros estamos impugnando no es la resolución judicial ni el contenido de la misma. El contenido de la misma depende de lo que falle cada juez de acuerdo del análisis que haga de las pruebas. Lo que estamos criticando es una decisión administrativa que no es una resolución judicial”, aseveró Longton.

El parlamentario insistió en que “lo que nosotros decimos es que el comité de libertad condicional encabezado por la jueza se alejó arbitrariamente de la ley y aplicó de manera torcida esta, en base a convicciones personales en vez de aplicar íntegramente el decreto ley 321”.

“Hay una negligencia inexcusable, porque ella de manera deliberada omite informes de Gendarmería, no una vez sino de manera sostenida en el tiempo. En este caso fueron 528 informes negativos que ella desestimó“, aseveró.

“Le otorgó el beneficio al 90% de los que postularon lo que significó un incremento de 900%. Más de 100 de ellos eran delincuentes peligrosos con altas posibilidad de reincidencia, teníamos parricidas, violadores, condenados por homicidio calificado, entonces a mi me dicen el inforeme no es vinculante, claro que no es vinculante porque si no, no tendríamos a los jueces, tendríamos un Excel para hacer un check list. Donde se necesita razonamiento y deliberar del contenido es el informe de Gendarmería y ella lo omite, no aprecia su contenido”, siguió el parlamentario.

“Si apreciara su contenido, Bustamente no hubiera salido el 2016”, aseguró Longton. “Es cosa de ver el informe que es lapidario. El tipo tenía sus condiciones sicopáticas intactas, no había reconocimiento del hecho, tenía rasgos que no lo habilitaban para recuperar la libertad y seguía siendo un peligro para la sociedad”, añadió.

NUEVOS ANTECEDENTES

El diputado Andrés Longton cuestionó además la labor de la ministra Donoso tras cambiar la ley en marzo.

“Ella no siendo parte del comité de libertad condicional, sino siendo jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en una sala, al haberse rechazado la libertad condicional de Luis Carrasco, que es el asesino y violador de una niña de 16 años el año 98, con un informe muy negativo que dice entre otras cosas que tiene un alto nivel de reincidencia y nivel de psicopatía alto… Bajo ese informe, el comité de libertad condicional lo rechaza pero el tipo va a la Corte de Apelaciones a impugnar esta resolución y con voto de minoría la jueza Donoso decide que tiene que recuperar la libertad esta persona“, contó el parlamentario.

“Por suerte perdió 2 a 1, pero no es un problema de la ley. La ley puede cambiar muchas veces, pero si tienes una persona que la aplica mal, de manera reiterada… el artículo 1 dice que la persona para acceder a esto tiene que estar rehabilitado, reinsertado“, aseveró.

¿Por qué recién ahora reacciona el Poder Legislativo y no en 2016? ¿No hay un aprovechamiento político por el caso Ámbar?

– Es una pregunta súper válida, pero el 2016 no era diputado, yo asumí el 2018. En este momento tenemos todos los elementos para acusarla de notable abandono de deberes. Lamentablemente Hugo Bustamante cometió este cruel homicidio. Y esto nos señala que decisión de la jueza estuvo mal tomada, nada lo justificaba. La decisión fue errada, fue negligente y el tipo seguía siendo un homicida.