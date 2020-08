Registro Civil llamó a evitar aglomeraciones y aclaró dudas sobre Clave Única

Esta mañana, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez, hizo un llamado a la población a evitar aglomeraciones en la oficina de calle Manuel Rodríguez esquina Huérfanos que ha reunido a mucha gente para solicitar cédula de identidad y Clave Única.

La autoridad se desplegó en el recinto junto a un equipo territorial para informar a la gente en las filas sobre las atenciones que se realizan de forma presencial, las agendadas por sitio web, aquellas que llegan de forma espontánea por renovación de documentos, certificados y Clave Única.

Para ello se aprobó adelantar el horario de atención desde las 07:00 horas, que se evaluará día a día dependiendo de la demanda de usuarios. Esto sumado a la atención especial que se está llevando a cabo los fines de semana.

“En primer lugar, quiero pedir disculpas a nuestros usuarios, no es la forma en que queremos atenderlos con aglomeraciones, pero hemos tenido una gran cantidad de gente que ha llegado fundamentalmente por la clave única. Quiero hacerles presente que hoy día no se requiere clave única ni para el 10% de la AFP, ni para el bono de clase media, ni para la comisaría virtual. Muchas personas vienen por eso y lamentablemente no es necesario”, señaló Álvarez.

Asimismo, aseguró que “hoy tenemos un Huérfanos reforzado, cumpliendo con las normas sanitarias. En el zócalo y en el segundo piso pusimos más puestos de trabajo, así que yo creo que eso va a permitir atender con más rapidez”.

“Para nosotros es muy importante que nuestros usuarios sepan que, por norma sanitaria, las oficinas no están adecuadas para que ellos ingresen y por eso tienen que esperar afuera. Les pido tranquilidad, les pido paciencia, esperamos pronto normalizar este inmenso flujo de gente”, añadió.

Agencia Uno