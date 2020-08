Celestino Córdova confirmó que llevará a cabo una huelga seca

Durante la jornada de este viernes, el machi Celestino Córdova confirmó, mediante sus voceras, que comenzará a realizar una huelga seca.

Cabe señalar que Córdova cumple hoy 103 días en huelga de hambre, al interior del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

En este contexto, Celestino informó a través de un audio que “debo entregarle mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará”.