Celestino Córdova envía mensaje a horas de iniciar huelga seca

Por intermedio de sus voceras, el machi Celestino Córdova, envió un mensaje a horas de que se cumpla el plazo para iniciar una huelga seca, luego del ultimátum de 24 horas que diera ayer al Gobierno para resolver el petitorio de los presos mapuche.

“Debo entregarle mi último mensaje a sólo horas de iniciar la huelga seca como una forma de lograr un descanso físico en esta tierra, pero también siendo consciente que mi vida continuará (…) volviendo a la reencarnación con el fin de continuar luchando”, expresa en el mensaje, según consigna 24horas.cl

Además dice que “así como me he puesto a la disposición de mi pueblo nación mapuche y no mapuche para el servicio de la humanidad, sin discriminación racial por mi rol de machi, así también debo recordarle a toda la sociedad, los estados y los gobernantes de todo el mundo, que si los gobernantes pudieran ser realmente mandatados en el mundo espiritual y no bajo la elección terrenal habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales, pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará, pero lo más importante es tener presente que mi vida o mi muerte depende de mi pueblo-nación mapuche y no mapuche en resistencia”.

El machi además expresó que en caso de su muerte “no me cabe ninguna duda que responderán duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche y libertad por todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo-nación por la devolución de nuestros territorios ancestrales, por los antiguos y recientes caídos en manos del estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida”.

Celestino Córdova cumplió hoy 103 días de huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Mientras que ayer la Corte Suprema desestimó la acción presentada por la Defensoría Penal Pública en favor del machi, en donde se pedía reemplazar el régimen carcelario por el arresto domiciliario total.