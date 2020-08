Lagos Weber propuso mesa de trabajo con pequeños y medianos empresarios

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) instó a que existan instancias de diálogo permanente entre el Gobierno, parlamentarios y agrupaciones de emprendedores del país para conocer sus necesidades y exista así una retroalimentación directa sobre el alcance de las medidas implementadas por el Ejecutivo.

Esto en el marco de la discusión, en la Comisión Mixta de Hacienda, del proyecto de ley que otorga medidas adicionales y que beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, (PYMES) en el contexto del plan de emergencia para la reactivación económica.

El parlamentario aclaró que a su juicio “lo que estamos buscando con estas propuestas, es que se le dé un marco institucional más permanente a ese diálogo con representantes de organizaciones de las pequeñas y medianas empresas, y eso queremos que quede reflejado, ojalá en este proyecto”.

“Si el gobierno hace el mismo trabajo que hicimos ayer en la tarde, de tomar las declaraciones del ministro y compararlas con nuestra propuesta y hacer el esfuerzo por saber cuál es el alcance de ellas, creo que hay espacio para incorporar algunos elementos, otros podrán quedar para un proyecto distinto, pero sobre todo, constituir la mesa de trabajo con la pequeña y mediana empresa”, indicó.

Lagos Weber agregó que “a veces tenemos que oír un poco más lo que nos están pidiendo… y no es que le vaya a hacer caso a todo el mundo, pero me parece razonable, dada la crisis que viene por delante, sentarse con la pequeña y mediana empresa permanentemente y dejar con ellos ese trato”.

“Tenemos que ser más creativos en las soluciones que hemos dado hasta ahora; si partimos con un bono de 50 mil pesos y ahora vamos en uno de 500 mil pesos, y si me hubieran dicho eso en abril, parecía increíble, y bueno, aquí estamos,Era impensado, además, que íbamos a tener un fondo de 12 mil millones de dólares, lo cual nos obliga a pensar fuera de la caja. Y en el tema de las pymes también, porque una de las razones por las cuales se termina rechazando esto en el Senado, es que la visión de la pequeña y mediana empresa y su necesidad de tener ese espacio, es muy fuerte y no puede pasarse por arriba. No es sólo un tema técnico”, sentenció el senador PPD.