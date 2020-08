Multigremial de La Araucanía por Ley Juan Barrios: “El problema no está en la sanción, sino en que no se toma a nadie detenido”

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, sostuvo una reunión este jueves con el ministro del Interior, Víctor Pérez, en donde le entregó un petitorio para abordar la violencia en la zona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Rivas detalló que “le planteamos que necesitamos que haya más acción, no solamente palabras”. “No queremos anuncios de planes de seguridad ni estrategias, lo que nosotros necesitamos es ver resultados, que las personas que están cometiendo esto atentados sean puestos a disposición de los tribunales”, dijo.

“Está claro que la forma con la que se está procediendo hasta el día de hoy, no da resultados. Las policías no tienen la capacidad de atender un problema lo que está pasando acá o no se está haciendo bien el trabajo“, criticó.

La molestia no solo apunta al Gobierno o las policías, también destacó que “el problema principal está en el poder Poder Legislativo, no existe en la región ninguna capacidad de anticiparse, vemos que tenemos una Ley de Inteligencia que no da el ancho, vemos cómo en el parlamento se tiene en los cajones de algunos parlamentarios las modificaciones a la Ley Antiterrorista”.

Frente a esto, Rivas postula que deben haber cambios en todas las áreas: en la estrategia de investigación, en el área legal y también en el de control. “Necesitamos que el Estado tenga la capacidad de anticipar esto y poder combatirlo”, dijo.

Sobre el proyecto de ley “Juan Barrios”, que aumenta las penas de cárcel para los ataques incendiarios contra todo tipo de vehículos motorizados, cree que “es un avance, no puede quedar impune la forma en la que atacaron a este camionero”. Sin embargo, apunta a que “si esta ley hubiese existido hace 5 ó 10 años, no se hubiese aplicado ninguna vez, porque el problema no esta en la sanción de la quema del camión, el problema está en que no se toma nadie detenido”.

“No sacamos nada con tener una ley que endurezca las penas cuando la gente sigue atetando, donde la impunidad sigue reinando en la zona y donde los delincuentes y terroristas cometen estos atentados y nunca los encuentran. Necesitamos mayor eficiencia policial y un trabajo mas coordinado entre las fiscalías y el Poder Judicial, un Estado y un gobierno que respalde a sus policías y un parlamento que ponga leyes acordes para hacer investigaciones en este tema”, concluyó el presidente de la Multigremial de La Araucanía.