Lanzan campaña preventiva “Señales de Vida” para comerciantes de Santiago

La mañana de este sábado, la municipalidad de Santiago lanzó la campaña “Señales de Vida”, destinada a entregar recomendaciones preventivas a locatarios y comerciantes de la comuna para evitar contagios por coronavirus, en el marco del ingreso a la Fase 2 del Plan Paso a Paso del gobierno para prevenir contagios.

En la actividad participaron el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al seremi de Economía, Raúl Morales, y al gerente de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de la ACHS, Andrés Herreros, quienes visitaron el emporio “La Zaranda”, en el barrio Victoria.

“Nosotros estamos recién pasando a la fase 2 y lógicamente queremos llegar a la apertura total de la ciudad. Y para eso el comercio va a tener que seguir estrictas normas de protocolo si no queremos retroceder”, señaló alessandri.

El jefe comunal detalló que la norma indica que las personas deberán usar siempre mascarilla y respetar un distanciamiento físico mínimo de 1 metro. Se deberá indicar el aforo máximo del recinto; higienizar, limpiar y desinfectar, y entregar recomendaciones generales de autocuidado. Asimismo, las Zonas de Espera Segura deberán estar demarcadas en el suelo con círculos o cuadrados de pegatinas, cintas o pintura de color amarillo o azul, indicando una distancia mínima de 1 metro entre personas, para lo cual se deberá solicitar permiso en un formulario descargable del sitio web municipal.

“Ayer la comuna de Santiago fue la primera del país que sacó una ordenanza para que las instituciones públicas, privadas y el comercio se hagan cargo también de las filas y el orden, estableciendo una demarcación de zonas de espera, privilegiando el pago con tarjeta, entre otros. Son medidas simples que van en la línea de poder pasar a la fase 3”, explicó el edil de Santiago.

En este marco, formuló un llamado a los santiaguinos “a salir con mucha calma. Si no tienen que venir al centro no lo hagan. Si puede continuar con el teletrabajo, hágalo y al empleador le hago un llamado claro y preciso: si sus trabajadores pueden seguir con teletrabajo no los mande a la oficina, y al comercio a respetar estas normas por su salud y la de sus clientes”.