Gobierno sostuvo propuesta final por situación del machi Celestino Córdova

El Ministro de Justicia, Henán Larraín, informó este domingo que ya se entregó una “propuesta final” a Celestino Córdova, quien postergó hasta el lunes 17 de agosto la posibilidad de iniciar una huelga de hambre seca, como medida de presión para que se cumplan algunas peticiones, entre ellas, la posibilidad de regresar a su rehue para efectuar una ceremonia espiritual.

Larraín, reiteró que la oferta del Gobierno es que el machi pueda visitar su rehue por 15 horas, descartando que cumpla parte de su condena en su hogar de Padre Las Casas.

“Él quería una permanencia de meses, pero le hicimos ver que los tribunales de Justicia la habían denegado y no había ninguna autoridad ni del Gobierno ni de los tribunales que puedan autorizar lo que él solicita”, señaló.

El titular de Justicia detalló que “la propuesta final es esa, los ocho puntos más la visita al rehue en los mismos términos que se hizo hace dos años, es decir por 14-15 horas”. Propuesta que señala no ha tenido una respuesta definitiva.

“Hemos oído a las voceras, a veces decir una cosas y, otras veces, manifestar otra distinta. Yo quiero decir que para nosotros esta es la propuesta final. Propuesta que no se ha cambiado. Propuesta que no se ha retirado y no ha habido ninguna retractación. En un proceso donde hemos actuado, siempre, de buena fe y en forma muy transparente con nuestros interlocutores”, sostuvo.

El ministro enfatizó que “la actitud con la que hemos afrontado este proceso, es con la actitud de diálogo, honesto, transparente, de buena fe, con nuestros interlocutores”.

Además, señaló que todo el proceso ha contado con la supervisión de instituciones como el Instituto de Derechos Humanos y el Colegio Médico, entre otros.