Clausuran mall chino de Santiago por no cumplir medidas sanitarias

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, concretó la clausura del mall chino ubicado en Santiago, debido al no cumplimiento de medidas sanitarias y la gran aglomeración de la personas que se captó durante la mañana de este lunes.

En este primer día sin cuarentena en la comuna, Labra dijo que “llegó mucha gente, por lo tanto no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración, que fue el principal problema que hemos detectado”. Por la situación, también se levantará un sumario sanitario, que puede llegar a una sanción de hasta $50 millones.

Por su parte, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, detalló que hay tiendas del centro comercial que sí estaban cumpliendo con las medidas, no así el establecimiento en su totalidad. “En los espacios comunes no había distanciamiento físico, no había los resguardos necesarios en el piso, el protocolo no se cumplió, porque la gente se agolpó entonces no se le tomó la temperatura ni (se le echó) alcohol gel”, dijo.

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que la gran cantidad de personas se debió porque una tienda “tiro una oferta que, según el público, era irresistible”. “El llamado es a la conciencia ciudadana, tenemos vecinos de toda la Región Metropolitana, pero frente a aglomeraciones tan masivas es imposible poder fiscalizar, y frente a eso la autoridad sanitaria recomienda la clausura”, dijo.