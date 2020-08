Santiago y Estación Central inician desconfinamiento: Alcaldes llaman a cumplir normas sanitarias y horarios diferidos en Transición

Hoy lunes las comunas de Santiago y Estación Central inician su desconfinamiento y abandonando meses de cuarentena para cumplir con la “Transición” que implica el paso 2 del “Plan Paso a Paso” del Ministerio de Salud.

En este sentido, los alcaldes Felipe Alessandri y Rodrigo Delgado, respectivamente, han llamado a la prudencia estos últimos días y destacado las acciones y medidas que se han incorporado para que ambas comunas puedan seguir avanzando en el “Paso a Paso” y no retroceder.

“Nos estamos jugando el paso a paso y por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad de nuestros vecinos; si no es estrictamente necesario que vengan al centro de Santiago, por favor no lo hagan. Y también pedirle a los empresarios y comerciantes que implementen horarios diferidos y cumplan las normas y protocolos sanitarios junto a sus dependientes, porque no queremos retroceder”, dijo Alessandri este domingo tras un amplio operativo de sanitización en el centro histórico con un innovador desinfectante a base de nanopartículas de cobre chileno de alta calidad.

Mañana avanzamos a #Transición en el Plan Paso a Paso y hoy realizamos un amplio operativo de sanitización con desinfectantes desarrollados a base de nanopartículas de cobre, donado por el laboratorio nacional Aintech Juntos avanzamos contra el coronavirus! pic.twitter.com/9yPqxz13nf — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) August 16, 2020

Por su parte, este domingo el Servicio de Salud Metropolitano Central junto al alcalde Delgado encabezaron un operativo de pesquisa activa de casos COVID-19 en trabajadores del comercio de la comuna.