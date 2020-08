Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por el caso de Ámbar Cornejo

Con 102 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó Comisión Especial Investigadora destinada a indagar las responsabilidades institucionales que han permitido otorgar beneficios carcelarios a quienes debieran mantenerse en la cárcel, pues vuelven a cometer delitos de gran connotación. También, pretende investigar la protección y seguimiento de menores que han sido institucionalizados y, que pese a ello, terminan su vida en condiciones dramáticas. La instancia investigadora, se basa en el emblemático caso de Ámbar Cornejo de 16 años, quien murió asesinada en Villa Alemana, presuntamente a manos del ya doble homicida, Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional.

La diputada Carolina Marzán Pinto (PPD) y el diputado Andrés Celis Montt (RN) propulsores de esta Comisión Investigadora indicaron que esperan que con esta instancia y analizando las falencias que llevaron a este grave hecho, como fue el caso de Ámbar, se logren impulsar políticas públicas para que “de una vez en este país se respeten los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

La diputada del Distrito 6, Carolina Marzán, comentó “esta comisión investigadora debe ir en la dirección de determinar cada falla dentro del sistema, pues lo que le pasó a Ámbar no tiene una única perspectiva, sino una serie de circunstancias que la llevaron a este cruel y trágico desenlace, que denota un claro abandono de los derechos de la niñez, la escasa injerencia estatal con políticas de prevención efectiva, acompañamiento y protección integral. La creación de institución especializada va en el camino correcto, pues hemos sido testigos de la labor de la defensora de la niñez y el foco en la protección de los derechos de NNA, una experiencia que nos muestra que debemos seguir en esta dirección. El caso de Ámbar viene a ser un caso que pone frente a nuestros ojos la realidad de muchas familias vulnerables, a que el Estado tiene la obligación de prestar protección, mediante todas las instituciones que existen al efecto y aquí podrían haber tenido responsabilidad: Gendarmería, Ministerio de Justicia, SENAME, Subsecretaría de la niñez, entre otros”.

“Queremos con esta Comisión entregar un informe contundente respecto a cómo el sistema requiere transformaciones y que con estas conclusiones, podamos elaborar políticas públicas y leyes para que en este país de una vez por todas se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló la parlamentaria.

Por su parte, el diputado RN, Andrés Celis, aseguró que “la aprobación de esta Comisión Especial Investigadora dará inicio a un minucioso trabajo que desarrollaremos no sólo para evidenciar las responsabilidades de las instituciones del Estado, sino que también para evacuar propuestas destinadas a mejorar las falencias estructurales, evitando casos como el de Ámbar Cornejo.

Lamentablemente, la historia de esta joven de 16 años, no es la única en Chile. En este país, los menores institucionalizados son víctimas de la violencia de un sistema que no los inserta en un ambiente de paz, de armonía y de amor, que tanto necesitan. Entonces, muchas veces, su vida termina en trágicas condiciones, ya sea porque son víctimas de un delito, porque se sumergen en el mundo de las drogas, de la falta de oportunidades, etc.

A su vez, la reinserción de las personas que gozan de libertad condicional ha fallado, ya que en el caso de Ámbar, como en tantos otros, se le permitió que cometiera nuevamente un delito. Siendo uno de los impulsores de esta Comisión, espero que abordemos más casos que tengan en común la pasividad del Estado frente a vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de analizar en qué se está fallando al otorgar la libertad condicional de aquellos que vuelven a infringir la ley”, finalizó Celis Montt.