“Fue una provocación”: oposición exige renuncia de Mario Rosas tras homenaje a Rodolfo Stange

Polémica causó el anuncio del general director de Carabineros, Mario Rozas, quien tuvo que dejar sin efecto el nombramiento de la Academia de Ciencias Policiales a la exautoridad Rodolfo Stange, por su labor en el Gobierno Militar de Augusto Pinochet.

En ese contexto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, aseguró que esta iniciativa fue una provocación y pidió la renuncia del mandamás de los uniformados.

“Él ha quedado absolutamente desautorizado, de tal manera que lo único que le corresponde en este momento, es que debe presentar su renuncia. Por la credibilidad que la ciudadanía debe tener en esa institución, él debe dar un paso al costado, porque el Gobierno le ha quitado el piso y lo ha dejado en una posición débil“, expresó el parlamentario.

Pero eso no fue todo, ya que Naranjo enfatizó que “renuncie o no, vamos a solicitar una sesión especial. Ha sido tan grave la decisión que ha tomado, que no sólo ha provocado, sino que a generado un daño tremendo a todas las familias que han vivido las atrocidades de dicho régimen”.

“Está completamente desacreditado. Sabemos que tiene otras acusaciones de violación a los derechos humanos durante e estallido social, así que es otro hecho más que justifica su salida“, cerró.