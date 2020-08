“Apoya a tu hermano”: Kel Calderón publica nueva foto y recibe lluvia de inesperados comentarios 

Kel Calderón publicó una nueva fotografía en su cuenta de Instagram y sus seguidores aprovecharon la instancia para enviar particulares consejos. La joven licenciada de Derecho pasa un difícil momento familiar, situación que motivó las palabras de varios internautas.

Recordemos que actualmente Kel está distanciada de su madre, Raquel Argandoña, a raíz del incidente protagonizado por su hermano “Nano”, quien agredió con un cuchillo a su padre, el abogado Kel Calderón. Actualmente el joven cumple la medida cautelar de prisión preventiva en una clínica psiquiátrica a raíz de su complejo estado de salud mental. Una vez estabilizado deberá ser trasladado a la cárcel Santiago 1.

Esta situación tiene complicada a la familia Calderón Argandoña, especialmente a Kel, quien ha decidido no hablar del tema y dedicarse de lleno a proyectos personales, entre ellos “Redes en Caja”, la iniciativa que ayuda a familias afectadas por la actual crisis económica que enfrenta el país.

Pese a lo anterior, la joven compartió una nueva imagen en su cuenta de Instagram y recibió cientos de mensajes de apoyo. Además, los internautas escribieron varios consejos, entre ellos que mantenga una relación familiar con madre y hermano.

“Sigue al lado de tu papa . Te necesita linda, la verdad triunfa ❤️❤️❤️”; “Ánimo y por favor dale mucha contención y amor a tú mamá Raquel 🌷 ❤️ No la dejes sola”; “No tengas esa cara de tristeza, apoya a tu padre y todo pasará, eres genial como mujer”; “Apoya a tus padres, ambos no lo están pasando bien”; “Apoya a tu hermano, él te necesita más que nunca y tu madre también”; “El drama familiar que están viviendo es muy fuerte, si me permites dar un consejo, trata de contener a tu mamá también, a tu hermano claramente hay que tratarlo. La justicia dictará lo que él merece, pero no te alejes de tu mamá”, fueron algunos de los consejos.

Revisa la publicación a continuación: