Camioneros anuncian paro tras reciente ataque en La Araucanía

El presidente de Fedesur, José Villagrán, confirmó este domingo en conversación con Emol que “el paro ya está votado y aprobado a nivel nacional, falta definir cómo lo vamos a hacer”.

Esto tras el más reciente atentado incendiario a un camión y que terminó con una menor de 9 años herida en su espalda. Al respecto Villagrán señaló que “eso fue lo que rebalsó el vaso”.

“El Gobierno, además, ni siquiera reacciona ante eso. No nos han escuchado el señor Ministro del Interior, un señor ausente, porque no ha dicho nada sobre lo que sucedió, donde habiendo toque de queda, se le dispara a un camión, y ese camión por casualidad llevaba a su familia, no debería haberla llevado, pero llevaba la familia, y también sale lesionada una de sus hijas, que en este momento está en observación en el hospital”, agregó.

En tanto, apuntó que la movilización será “desde Arica a Punta Arenas”, y “no debería ser más allá del martes, puede ser mañana o incluso hoy, a las 00.00 horas”, explicó.

Agencia UNO.