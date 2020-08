Jorge Alessandri (UDI) solicita al Mineduc fiscalizar las clases virtuales

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, hizo un llamado al ministerio de Educación a desarrollar una fiscalización sobre el cumplimiento de las clases virtuales en los distintos establecimientos de educación básica y media durante la pandemia.

El parlamentario del distrito 10 de la Región Metropolitana, señaló que se debe aplicar en otros niveles la misma medición que se hizo a nivel universitario, cuyos resultados fueron conocidos hoy y que arrojaron que el 77,8% de los planteles superó el estándar mínimo en fiscalización hecha en clases on line, destacando como fortaleza los ajustes de currículum, mientras que la satisfacción de la comunidad educativa fue el punto más débil.

“Los resultados son tremendamente disímiles, pero le pedimos al ministro de Educación que ésta misma fiscalización se hiciera a los colegios municipales porque solamente dentro de nuestro distrito hemos visto una brecha tremenda”, dijo Alessandri, quien enfatizó en la necesidad de que los estudiantes cuenten con los elementos de enseñanza necesaria para la correcta nivelación del año académico que les corresponde.

Asimismo, el diputado UDI agregó que ha visto a “los Municipios más grandes con una peor entrega de clases virtuales y municipios pequeños que hacen un tremendo esfuerzo con una mejor entrega, por lo tanto, aquí necesitamos no solo profesores comprometidos, los medios tecnológicos y también salir a apoyar a aquellas familias que no cuentan o no contaban con conexión rápida a internet, con computadores y con los elementos mínimos necesarios. No podemos tomar decisiones de políticas públicas sin una correcta evaluación”.

El parlamentario informó además que enviará un oficio de fiscalización desde la Cámara de Diputados al Mineduc para que se ejecute la medición a los establecimientos de educación municipal en entrega de clases virtuales.