Hermana de Norma Vásquez entrega potente relato: “Este hombre enfermo se obsesionó, la persiguió, la secuestró y la mató”

Durante la jornada de este lunes, la hermana de Norma Vásquez, joven quien fue asesinada presuntamente por el exuniformado Gary Valenzuela, quien es el principal sospechoso de su crimen, entregó un potente relato en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión.

En el espacio, la hermana de la joven, Mariana Vásquez, criticó a la institución de Carabineros por no “brindarle apoyo” cuando se requería.

“Donde la querían tanto no le brindaron ningún apoyo como mujer, no le brindaron protección desde que puso la denuncia por intento de abuso. No la cambiaron de comisaría, de ciudad, nada. No le hicieron ningún traslado, no hicieron nada por ella”, indicó.

Mariana también apuntó al principal sospechoso de este caso y aseguró que “(él) se enojaba, le hacia shows y acá le dijimos que terminara eso, mejor sola que mal acompañada. Y no pasó una semana cuando este tipo intentó abusar de ella y lo denunció”.

En este sentido, la hermana de la joven acusó “abuso de poder”, debido a que el imputado era subteniente y su padre pertenece a Carabineros hace muchos años.

Asimismo, sostuvo que su hermana interpuso una denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), ya que “sabía que (Carabineros) no podían hacer nada por ella”.

“Esto fue hace aproximadamente un mes, a mediados de julio. No pasó ni un mes y este hombre enfermo se obsesionó con mi hermanita, la persiguió, la secuestró… y la mató”, declaró.



“Quiero que la institución haga algo, que la justicia haga algo por mi hermana y por todas aquellas mujeres que han sufrido femicidios, porque no queremos ni una menos”, concluyó.