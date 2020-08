“Me siento un poco tranquilo”: Gustavo Gatica se refirió a la prisión preventiva de Claudio Crespo, único imputado por dispararle a los ojos

Durante este viernes se realizó la formalización de Claudio Crespo, ex teniente de Carabineros e imputado por los apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica ocurridas el 8 de noviembre en el marzo de las protestas en el entorno de Plaza Baquedano. Finalmente el sujeto estará en prisión preventiva durante los 90 días que dure la investigación.

La noticia fue tomada con tranquilidad al interior de la familia del joven, quien dialogó con la BBC. “Es un paso gigante que se veía un poco lejano. En algún momento se pensó que no iba a ser posible. Incluso, me siento un poco tranquilo”, dijo.

“Para nosotros como familia no fue raro escuchar ese nombre (el de Claudio Crespo) porque algo ya sabíamos, pero que la Policía de Investigaciones lo diga y con tantas pruebas, uno dice “ya, ok, fue él“”, complementó el estudiante, quien sólo espera que se haga justicia. “Siento que no tengo nada que hablar con él. Cometió un delito, tiene que pagar por eso y ya está. Que se haga justicia y ojalá que en todos los casos sea así”, sintetizó.

“No me sorprende que haya hecho eso, disparar los balines a la cara. Yo tenía claro lo que yo estaba haciendo ahí, él tenía claro lo que él estaba haciendo ahí. Y así pasó todo”, cerró Gustavo Gatica.