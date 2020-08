Ministro Bellolio y paro de camioneros: “El Gobierno no está disponible a presiones indebidas”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las amenazas de paro de los camioneros para el jueves, tras los últimos hechos de violencia registrados en la Región de La Araucanía.

Bellolio aseguró que “para el Gobierno el estado de derecho, la seguridad ciudadana, son pilares fundamentales y urgencias, porque son urgencias para las personas”.

“Por ello que tenemos una importante cantidad de proyectos de ley, algunos que se han demorado mucho más de lo que nosotros quisiéramos, que tienen que ver con modernización de las policías, con poder combatir mejor el narcotráfico, con poder combatir mejor, a través de nuevas herramientas en la ley antiterrorista, modernización, infraestructura crítica”, agregó.

El secretario de Estado indicó que también presentaron el “proyecto Juan Barrios, que es en memoria a un chofer de camión que fue asesinado. Comprendemos que ellos (camioneros) quieran poner esa urgencia y le pedimos al Congreso que también apure el tranco”.

No obstante, Bellolio aclaró que “para ser muy claro: el Gobierno no está disponible a presiones indebidas. El Gobierno no está disponible a que se nos de un ultimátum (…) hay una vía que es democrática, que el Gobierno ha presentado y esa la vamos a mantener”.

El titular de la Segegob indicó que “por tanto, que haya un grupo de personas de los camioneros, porque es solo una minoría, que haya manifestado esta idea de un paro o esta idea de ultimátum, no nos parece en absoluto”.

“Un paro no es un camino en absoluto que soluciones cuestiones, más bien al contrario, lo que hace es perjudicar a las familias en la cadena de abastecimiento, en los alimentos, en las medicinas, en los insumos”, añadió.

Finalmente, Bellolio sentenció que “el Gobierno no se va a inhibir en ocupar todo el instrumental que tiene para mantener el estado de derecho, porque nosotros no aceptamos esas presiones indebidas”.