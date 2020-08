Ministro Paris y el Plebiscito: “Yo creo que los Covid positivos no deberían ir a votar”

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que las condiciones de seguridad se van a dar el día del Plebiscito, el 25 de octubre. Sin embargo, persisten las dudas de qué pasará con el sufragio de aquellas personas contagiadas con Covid-19 para esa fecha.

Aunque el Servel aún no ha emitido un protocolo para eso casos, el ministro sí tiene una opinión personal. “Creo que para esa fecha, si Dios quiere, vamos a tener menos pacientes activos. Si se mantiene bajo, y van a votar millones de personas, yo creo que los Covid positivos no deberían ir a votar. Y esta es una opinión mía, no del Ministerio. Creo que van a producir susto en las demás personas, y eso podría bajar la participación“, dijo en entrevista con Publimetro.

Sin haber una medida alternativa, por ahora, Paris reconoce que es una posición que aún está meditando, “pues es una colisión de derechos. Yo defiendo el tema de la salud, pero también pienso en el tema constitucional. De todas formas es algo que no tengo 100% claro“.