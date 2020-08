Presidente del Colegio de Profesores: “Sería injusto castigar a los alumnos con problemas económicos o de conectividad con la repetición de curso”

En conversación con el Rompecabezas de Radio Agricultura, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, se refirió a la medida que buscan impulsar en la organización para que no haya repetición de curso en este 2020 dada la urgencia sanitaria.

“Nosotros estamos muy conscientes de que es una situación completamente anormal. Nos parece que los estudiantes que por diversas razones, como no tener buena conectividad o la situación económica de su familia, no han podido seguir el plan de y sería muy injusto castigarlos con la repetición de curso. Obviamente el próximo año habrá que nivelarlos, pero no nos parece castigarlos con la repetición de curso”, argumentó Aguilar.

En ese sentido, sobre la medida, agregó: “Esto tiene que tener flexiblidad. Si el estudiante y el apoderado prefieren repetir, será aceptado. Hay que dejar mucha capacidad de decisión a toda la comunidad escolar. El Colegio de Profesores es el más capacitado para tomar estas decisiones”.

Además, la máxima autoridad del Colegio de Profesores, criticó al Ministerio de Educación. “El año escolar se puede desarrollar normalmente. Hay un déficit del ministerio en apoyar a los estudiantes con la conectividad. Nuestros estudios nos dicen que hay un 35% de estudiantes con problemas de conectividad. Hay mucho trabajo que hacer para generar el distanciamiento para volver a los recintos. Abrirlos sería muy riesgoso, así que creemos que las clases deberán seguir a la distancia por este año”.

En cuanto a la posibilidad de que los colegios abran para los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, Aguilar fue enfático: “Nosotros siempre hemos sido reacios a que los colegios sean considerados guarderías. Pese a que la función del colegio es educar, es una realidad que hay muchos padres que no tienen condiciones para dejar a sus hijos a las casas. Me parece que hay que apoyarlos, pero no sé si abrir los colegios sea la forma; para esas mujeres trabajadoras habría que apoyarlas con un subsidio, pero no generar un riesgo que podría ir en contra de esas propias madres. El riesgo de contagio es demasiado alto al abrir un colegio”.