Cámara despachó a ley proyecto que facilita el teletrabajo para embarazadas

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley, para ser promulgado por el Ejecutivo, el proyecto que facilita el teletrabajo para mujeres embarazadas, en caso de existir una alerta sanitaria.

La iniciativa establece como deber del empleador ofrecer a la trabajadora embarazada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, cuando la autoridad declare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren y la trabajadora consintiere en ello.

El proyecto detalla que la reasignación de funciones debe hacerse con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, destinándosela a “labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora”.

El texto legal también establece que en caso de que la madre trabajadora hiciere uso de una licencia médica extraordinaria, dicho periodo de tiempo será extendido en igual proporción con el derecho de amamantamiento.

Asimismo, garantiza que el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año en forma simultánea, de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado.

La normativa indica que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o las Instituciones de Salud Previsional no podrán rechazar estas licencias médicas por haber sido emitidas o tramitadas de manera simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los reposos o en su caso, por haber sido presentadas fuera de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o empleador, según corresponda.

Por último, la iniciativa precisa que las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del Estado de Excepción o en el tiempo que este fuese prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta su término.

Agencia Uno