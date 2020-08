Emilio Santelices y proceso de desconfinamiento: “Ha sido muy prudente”

El ex ministro de Salud, Emilio Santelices, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y habló del proceso de desconfinamiento que se está llevando a cabo en el país mediante el plan “Paso a Paso”.

“El desconfinamiento ha sido muy prudente, pero hay que mirar realidades distintas según las regiones, como en Magallanes que está viviendo una segunda ola“, expresó la otrora autoridad sanitaria, quien destacó la “tendencia a la baja” de los contagios. “El hecho de que sigamos en una tendencia a la baja, esa es la noticia que debemos seguir empujando y seguir insistiendo en ello“, dijo.

El ex secretario de Estado, además, abordó la problemática del regreso a clases presenciales en medio de la pandemia. “No es una variable que podamos poner sobre la mesa. Aquellos que pasen de la transición y preparación van a poder empezar a preparar cómo hacerlo. En cada región hay que ver sus realidades, no es blanco y negro”, sintetizó.