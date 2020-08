Alcaldesa Cathy Barriga no está de acuerdo con que Maipú salga de cuarentena: “No está preparada nuestra comuna”

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dijo no estar de acuerdo con que su comuna deje la cuarentena y pase a la etapa de Transición del plan “Paso a paso”.

La autoridad comunal se adelantó al anuncio oficial del Ministerio de Salud de este miércoles y, en conversación con el matinal “Bienvenidos”, relató que fue el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien la llamó para darle la noticia.

Según relató Barriga, ya la habían llamado la semana pasada para evaluar la medida, pero ella presentó su reparos, pues “nuestra comuna fue la ultima en entrar, con el Gran Santiago, en cuarentena. Lleva solamente tres meses y dos semanas en cuarentena total, a diferencia de las otras comunas que ingresaron en cuarentena el 25 de marzo. Nosotros entramos el 15 de mayo”.

Si bien la semana pasada se “suspendió” el avance de etapa, según dijo, “hoy día no es apelable, le hice ver mis aprensiones, creo que no esta preparada nuestra comuna y dado cómo ha funcionado en otras comunas (…) creo que no están todos los resguardos”.