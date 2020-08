Diputado Calisto y molestia de camioneros: “Más leyes no solucionan el problema”

Ante el emplazamiento que realizó parte del gremio de los camioneros para que el Congreso legisle más rápido los proyectos relacionados a la seguridad, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que la solución al problema no radica en la aprobación de más leyes, acusando inacción y “mano blanda” por parte del Gobierno.

Según el legislador, “es entendible la indignación de los camioneros por lo que sucede en la Araucanía, donde vemos atentados terroristas que incluso causaron la muerte de Juan Barrios en marzo y dejaron a una menor herida de gravedad el viernes recién pasado. Ya van 537 camiones quemados, entonces tienen suficientes razones para estar preocupados y molestos“.

“Sin embargo, más leyes no solucionan el problema. Ellos están apuntando en la dirección equivocada ,porque el Gobierno tiene las herramientas necesarias para poder actuar de forma más certera. Aquí se requieren nuevas estrategias y más acción por parte del ejecutivo, porque me parece que actúa con mano blanda y sin inteligencia frente a grupos terroristas que atentan contra familias y trabajadores”, agregó el parlamentario.

Calisto sostuvo que “en la comisión de Seguridad Ciudadana estamos discutiendo hace bastante tiempo el proyecto que moderniza la labor de las policías, una de las iniciativas a la cual aluden los camioneros. Me da la impresión que ellos no conocen el proyecto, porque está enfocado en temas de probidad y transparencia, no en temas operativos que podrían ayudar directamente a solucionar los problemas de seguridad que se viven en La Araucanía”.

“Además, este proyecto fue presentado por el Gobierno antes del estallido social, por lo que nuestro trabajo ha sido prácticamente hacerlo de nuevo, tomando en cuenta aspectos que han quedado de manifiesto estos últimos meses en nuestro país”, indicó el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana

Finalmente, el diputado aseguró que “tenemos toda la disposición para legislar de la forma más expedita y ágil los temas de seguridad, pero siempre con el fin de sacar un buen proyecto, no algo a la rápida”.