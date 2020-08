Líder de los camioneros y paro indefinido: “La responsabilidad de la cadena de abastecimiento es del poder Ejecutivo y del Legislativo”

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura sobre el balance de esta jornada de paralización de camioneros.

Pérez dijo que para él, el balance es positivo, “ha tenido una adhesión importante” y “es una manifestación ciudadana por la paz, el amor y antidelincuencia”.

“Ese es problema que hemos planteado. Estamos frente a una delincuencia desatada. Esa grave situación los gremios lo planteamos el 25 de noviembre a todos los poderes del Estado y también al fiscal Nacional, señor Abbot, y ellos quedaron de resolver esta grave situación y no lo han resuelto”, manifestó.

Pérez aseveró que “en pandemia las acciones violentistas terroristas y de daños han sido más violentas. Atacaron el camión de Juan Barrios cuando estaba descansando y nuestro colega murió quemado, tuvimos que ir a sepultarlo a San José de la Mariquina en 20 días y balearon a Montserrat”.

Según el Gobierno, se han sumado 1.830 camiones, que equivale al 5% del total del país. “Es verdad (esa cifra), porque se contaron solo los de Los Ángeles”, dijo al respecto.

“Yo le pediría al Gobierno que en vez de contar los camiones contara las agresiones que nos han provocado sobre todo en la Macrozona Sur“, dijo Pérez.

“Mil 300 son los camiones destruidos entre los que trabajamos en carretera y los colegas del área forestal, así que yo le pediría a las autoridades que nos dediquemos a resolver el problema de delincuencia y después podemos hacer otros análisis”,dijo.

Respecto a los dichos del siputado Matías Walker quien dijo que “no se puede legislar bajo chantaje”, Pérez respondió: “Nosotros no hacemos ningún chantaje, hemos informando desde el 25 de noviembre a todos los poderes del Estado la grave situación que vive Chile, cuando se estaba quemando, destruyendo, y los camioneros hemos mantenido la cadena de abastecimiento”.

“Yo prefiero no hablar de las expresiones de diputados y si el señor Matías Walker tendrá sus razones. Lo que he dicho es que es una manifestación nacional, ciudadana, por el amor, por la paz y para que se termine esta delincuencia desatada. Hay poblaciones enteras que viven bajo el yugo de la droga y el terrorismo en la Macrozona Sur, es más que evidente”, agregó.

Por lo tanto, “el llamado es que los tres conductores que llevan Chile con 18 millones de personas (el poder judicial, el legislativo y el Ejecutivo) tomen el volante, se pongan de acuerdo”, dijo.

“¿Cómo va a ser posible que una madre que va con sus hijos a hacer sus diligencias a Santiago, delincuentes la detienen, le roban el auto, las pertenencias? ¿Eso es normal?”, cuestionó.

CADENA DE ABASTECIMIENTO

“No nos tomen como enemigos de Chile, no nos tomen como golpistas. Los que hemos sido agredidos somos nosotros. Pedimos transitar con seguridad y libertad para seguir manteniendo la cadena de abastecimiento. ¿Eso es pedir mucho? No“, dijo el líder gremial.

Con esto, agregó que la movilización es “indefinida” y “salir de esto es responsabilidad de los poderes del Estado”.

Respecto a si se va a cortar la cadena de abastecimiento en algún minuto, Pérez dijo que eso depende de las soluciones que entregue el Gobierno y el Congreso.

“Que nos digan: esto se va a resolver de esta manera, el plazo es este… Hay que encontrar a quienes quemaron el camión de Juan Barrios. La responsabilidad de la cadena de abastecimiento para mantenerla es del poder Ejecutivo y del Legislativo. Que nos entreguen la pauta de cómo se va a resolver esto“, dijo enfáticamente.

PUEBLOS ORIGINARIOS: Que los incorporen a la Constitución “y vamos a poder vivir en paz”

Sobre el problema de fondo, el llamado Conflicto Mapuche, Sergio Pérez dijo que “es un problema del Estado de Chile”.

“Llamo a que el poder Ejecutivo con el Legislativo se pongan de acuerdo e incorporen a los pueblos originarios a la Constitución Política del Estado y entonces le van a quitar el arma que usa un pequeño grupo de delincuentes que quieren usar esta disconformidad que tiene el Estado con los hermanos mapuche y se va a terminar el caldo de cultivo y vamos a poder vivir en paz“, dijo el líder de la CNTC.

Con esto, La Araucanía tendrá “más crecimiento, inversión, más trabajo”.

“Es el minuto que en vez de preocuparse de hacer comentarios y aprobar la ley Rayuela o la ley Volantín, se preocupen de incorporar a estos hermanos, que una gran cantidad de chilenos tienen sangre araucana. Yo mismo tengo sangre araucana. Resolviendo este problema basal se les va a terminar este caldo de cultivo y vamos a tener una Araucanía pacífica“, manifestó.