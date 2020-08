Ministro de Agricultura visitó comunidad mapuche en La Araucanía y llamó al diálogo

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, visitó la Región de La Araucanía donde realizó un llamado al diálogo, en medio de su asistencia a una comunidad Mapuche en la comuna de los Sauces.

“El diálogo, la conversación es lo que nos tiene que unir, es lo que nos falta. La política es conversar, dialogar, solucionar los problemas escuchando, principalmente, más que hablando, así que yo quiero agradecer a nuestra Machi, a nuestro alcalde y a todos lo que participaron en el conversatorio de la comuna de Los Sauces, por el respeto, el cariño que hemos recibido y esperamos hacer un esfuerzo grande por llegar con lo que aquí nos han pedido”, dijo.

Por su parte, la machi Huilipán destacó la visita del ministro Walker y también hizo un llamado a seguir el dialogo entre las comunidades y el Estado.

“Agradezco al alcalde que siempre me invita a los eventos importantes y yo me siento importante y valorada por él. También estoy agradecida de la visita del ministro, yo casi por primera estoy viendo que un ministro visite Los Sauces. Yo estoy muy feliz de que la gente, que los agricultores de estas comunas puedan conseguir lo que necesitas, porque en esta comuna lo que queremos es la paz y la tranquilidad, ser unidos, ser pacíficos y estar con la familia, poder criar a nuestros hijos tranquilamente para vivir en armonía con toda la gente. Yo no hago distinción ni de mapuche, ni de color porque todos somos hijos de Ngenechén”, agregó.

El ministro Walker se comprometió también a seguir trabajando fuertemente para lograr avanzar en el cumplimiento de las peticiones de los habitantes de La Araucanía. “Acabamos de tener un conversatorio muy bonito donde se plantearon los temas con mucho respeto y me voy lleno de tareas, porque hay muchas necesidades. Tenemos el tema de arreglar caminos, tenemos el tema del agua, del apoyo con sistemas de riego, con maquinarias. Porque hay tierra, hay ganas de trabajar, pero faltan medios y nosotros como ministerio tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para llegar con los recursos, con las herramientas que aquí necesitan para poder cultivar su suelo, para producir desde azafrán hasta nogales”, señaló.

LLAMADO AL DIÁLOGO

El Ministro de Agricultura hizo un llamado a la unidad y al diálogo en el marco de la movilización de los camioneros por los atentados en La Araucanía.

“Quiero hacer un llamado a la responsabilidad, a mantener el orden público a enmarcarse en el estado de derecho porque tenemos que seguir distribuyendo los alimentos para mucha gente. El llamado que le hacemos a los camioneros es que entendemos sus demandas y la gota que rebalsó el vaso fue Montserrat una niñita de 9 años que ha sido gravemente herida. Entendemos la demanda de los camioneros, pero no podemos abandonar el orden público”, afirmó.

“Tenemos que seguir funcionando y trasladándonos en el país y la distribución de alimentos es muy importante que llegue hasta el último rincón de Chile. Por eso, el llamado que le hago en lo personal a los camioneros de Chile es que dejemos transitar a los camiones que transportan alimentos porque no podemos seguir agravando esta situación”, cerró Walker.