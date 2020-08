Ministro Desbordes y paro de camioneros: “Uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos, no puede uno menos que comprender y solidarizar”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, dice entender la manifestación de los camioneros por la violencia en la zona sur del país. “Uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y no puede uno menos que comprender y solidarizar con lo que está pasando, y es el Estado -el Gobierno, el Poder Judicial, el Ministerio Público- los llamados a solucionar el problema”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Con todo, no es correcto cortar los suministros sobre todo de elementos básicos. Hay muchas formas de movilización, de manifestación, todas pacíficas que sería todas autorizadas por el Gobierno, o por el jefe de Defensa en cada caso”, precisó el exdiputado y presidente de Renovación Nacional.

Según dijo, en La Araucanía “hay que aislar a los violentistas y con ellos todo el rigor de la ley, y esa parte hay que hacerlo reforzando a las policías, apoyando a Carabineros en su actuar en el día a día en al zona, mejorando el nivel de equipamiento, porque vamos a necesitar que cada procedimiento esté grabado 100% para que nadie dude si lo que sucedió es lo que relata el funcionario o lo que relata la otra parte. En eso está trabajando el ministro Víctor Pérez, que ha estado desplegado en la zona y preocupado desde el primer día”.

Consultado por la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a tres comuneros mapuches por el porte de escopetas y un fusil de guerra, Desbordes tuvo una visión muy crítica.

“No debo cuestionar los fallos de la Justicia, pero sí tengo todo el derecho a plantearme que una persona que anda con un fusil de guerra no lo está usando para cazar conejos. Aquí hay que ser muy claro, el hombre que estaba usando un fusil de guerra lo está usando porque esta dispuesto a matar a otra personas“, respondió.

“En Santiago no lo van a dejar libre, eso se lo puedo asegurar, ningún santiaguino que ande con un fusil de guerra calibre 5.56…. un dato no menor, es un fusil moderno con una munición que usan los ejércitos, ni siquiera las policías, solo en caso muy extremos”, añadió.

“Me cuesta entender que esa persona quede con arresto domiciliario, me cuesta pensar que esa persona no es un peligro para la sociedad. Es algo que tendrá que discutirse en los tribunales, ya la Corte de Apelaciones se pronunció y no puedo cuestionar ese fallo, pero sí tengo todo el derecho como ciudadano y como ministro a cuestionar eso porque ese fusil va ser utilizado contra los carabineros y militares, y los militares con gente de este tipo tiene todo el derecho a defenderse”, dijo.