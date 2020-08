Subsecretario de Redes Asistenciales recorre Hospital Modular de La Serena

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, viajó este jueves a la Región de Coquimbo para visitar el Hospital Modular de La Serena, el último de los cinco establecimientos de este tipo que el Gobierno habilitó para fortalecer la disponibilidad de camas durante la pandemia causada por el COVID-19.

“En nuestro Plan de Acción Coronavirus establecimos que íbamos a aumentar en más de 4 mil las camas hospitalarias y con este hospital modular de 100 camas lo cumplimos”, aseguró el Subsecretario Zúñiga.

La instalación de este recinto de salud culminó el pasado 17 de agosto y a los pocos días fue derivado el primer paciente. Actualmente en el Hospital Modular de La Serena están internadas 12 personas.

El establecimiento cuenta con tecnología que permite la aislación térmica y una separación mediante paneles entre las áreas clínicas y de apoyo y la zona donde se encuentran los pacientes, distribuidas en 1.500 m2 totales.

El Subsecretario destacó los servicios de laboratorio clínico, alimentación y residencia para los profesionales de la salud con los que cuenta el Hospital Modular de La Serena, lo que en conjunto “otorga dignidad en la atención a los pacientes”, sostuvo.

En tanto el director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, celebró el trabajo conjunto de las autoridades regionales y comunales que permitieron instalar el establecimiento y aseguró que será “un aporte sustantivo a la demanda ya que llega en el peor momento de la pandemia”.

Las ciudades de Coquimbo y La Serena se encuentran en cuarentena desde el 14 de agosto, y según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la tasa de casos activos es de 144 por cada 100 mil habitantes.

Plan de Inversiones permitirá duplicar las camas en la Región de Coquimbo

El subsecretario Zúñiga señaló que el Plan de Inversiones contempla la construcción de los nuevos Hospitales de La Serena y Coquimbo lo que permitirá “duplicar la cantidad de camas en esta Región del país”. En ese sentido, el indicó que durante las próximas semanas comenzarán los procesos de licitación de ambos recintos.

Respecto a la situación de camas en la Región de Coquimbo, el Hospital Provincial de Ovalle Dr. Antonio Tirado Lanas, fue uno de los cinco hospitales cuya entrega se adelantó para fortalecer la red de salud para enfrentar la pandemia.

“Con este recinto Ovalle logró cuadriplicar la cantidad de camas disponibles gracias al funcionamiento de dos hospitales, pasando de 22 camas a 87 camas”, recalcó Zúñiga.

Además, la autoridad valoró la búsqueda de casos activos y testeos que se ha realizado en la zona. “Comenzamos con 100 exámenes diarios y hoy día llegamos a los 800 o 1000 diarios, lo que ha permitido detectar casos que antes no identificábamos, casos asintomáticos, de personas que estaban contagiando a otras y que al no presentar síntomas no se estaban acercando a los establecimientos de Salud, parte importante de estos exámenes se debe a la búsqueda activa de casos”, sostuvo.

En tanto, la Intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, relevó la rapidez con que se puso en funcionamiento el nuevo hospital de Ovalle, lo que “demuestra la capacidad para atender ahora y en el futuro a todas las personas que requieran atención de calidad” señaló Pinto.

Mientras que el director del Hospital de Contingencia Ovalle, Haroldo Faúndez, destacó que durante los meses que ha durado la pandemia solo 6 funcionarios de los 200 que trabajan en el recinto, dispuesto en el antiguo hospital, se han contagiado de COVID-19. Algo que para él se ha debido al cumplimiento de protocolos y la rigurosidad para usar los elementos de protección personal.

En esa línea, el alcalde de Ovalle Claudio Rentería valoró el buen comportamiento que han tenido los ciudadanos durante la cuarentena, que acaba de cumplir una semana.