Fuad Chahín por ataque incendiario a cabañas de sus padres: “La cultura de la violencia se apropió de La Araucanía”

Tras el incendio que afectó a las cabañas que eran propiedad de sus padres en Curacautín, Fuad Chahín, presidente de la DC, atendió al Rompecabezas de Radio Agricultura. En la conversación, Chahín contó: “Mi papá tiene 87 años y mi mamá es más joven, pero está en la UCI porque está con coma inducido. Menos mal no estaban en la casa porque estaríamos hablando de una tragedia. Las cosas materiales van y vienen, pero lo importante es que no les pasó nada ni a ellos ni a los trabajadores”.

En ese sentido, el mandamás de la Democracia Cristiana agregó: “Estaba el esfuerzo de muchos años de trabajo y ganas de ser pioneros en el turismo en Curacautín. Fueron los primeros en explotar eso. Mi padre siempre dice que hay que cuidar ese entorno y belleza del lugar, por eso apostó por el turismo. Lo que duele más son los sueños, más que la madera y los clavos”.

A raíz del hecho, Chahín aprovechó de asociarlo a la crisis que se vive en la región: “Lo que más duele es lo que está pasando en La Araucanía, donde la cultura de la violencia parece apropiarse el lugar. Se ha ido generando un clima donde nos miramos con recelo y desconfianza. Eso no puede ser. Hemos visto las pancarta que dejaron. Yo no diría que son mapuches, sino que son violentistas. Hay que averiguar bien si fueron ellos”.

El diputado, además, reveló: “Esto lo hicieron porque son mis padres, indudablemente. Se lo dijeron también a José, nuestro cuidador, se lo dijeron así tal cual. Esto es un ataque político que busca generar algo político. Las pancartas piden la libertad de los presos políticos que están en huelga de hambre en Angol. No sé quiénes son los violentistas, ojalá se puedan identificar y terminar con esta impunidad que sufren todas las víctimas de la violencia”

En su testimonio, Chahín finalizó: “Esto lo que busca es infudir temor. Esto no es una reivindicación política. El estado también tiene que entender que no se puede desentender de la Araucanía y sólo prestarle atención cuando hay conflictos. Hay promesas incumplidas con el pueblo mapuche. Y esto no es solo de un Gobierno, viene de hace tiempo. Es tremendamente decepcionante”.