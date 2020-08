Ministro Figueroa: “Hay una especie de censura sobre la conversación en torno a lo importante de las clases presenciales”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en que, tal como hay que se hacer los esfuerzos en las clases a distancia cuando sea necesario, “en los lugares y en los momentos que sea posible volver a clases presenciales es importante que se haga”.

En entrevista con “La Mirada Líbero” de Agricultura, reiteró que el Covid-19 “es una realidad distinta para cada ciudad y cada región. Obviamente que hoy día para en Puente Alto, La Florida, Santiago Centro, por nombrar tres comunas, no es posible volver a clases porque las condiciones sanitarias no permite que eso no se haga”.

“En eso que no quede duda. Cuando alguien escucha que ‘ministro quiere que se vuelva a clases’, nadie está forzando ningún regreso a clases en donde no se puede hacer“, destacó.

Además, el ministro se refirió a las declaraciones de Matías del Río, por las cuales fue criticado en redes sociales por manifestar que el tema de las vueltas a clases se ha transformado en un tema “tabú”.

“Es muy importante tener una conversación sobre esto. Ustedes habrán visto la semana pasa a un periodista en un programa de televisión, (que) osó decir que era importante de hablar de volver a clases y lo funaron por dos días completos. Hay una especie de censura sobre la conversación en torno a lo importante de las clases presenciales“, dijo.

Consultado por si cree que hay razones ideológicas en la postura de no volver a clases, Figueroa respondió que “lamentablemente existe, como ha pasado desde hace mucho tiempo en el ámbito educacional, una politización del sistema educativo. Nosotros hemos visto en los últimos 10 años, que el sistema educacional se transforma en una trinchera política”.

En ese sentido, sostuvo que “en una comuna o en un región que tiene el Covid bien controlado, donde cumpliendo con exigencia sanitaria, habiendo implementado los protocolos, donde se dispone una gradualidad pertinente para la realidad de cada escuela, pensar que ahí es un error entregarle a los alumnos la experiencia escolar que tanto necesitan, yo tiendo a interpretar en definitiva que esa oposición es una posición política que deja de lado el interés de los jóvenes“.