Región de Coquimbo registra altas cifras de detenidos tras primer mes de cuarentena

El desarrollo de la cuarentena en la conurbación La Serena-Coquimbo se está dando de manera distinta. En la capital, de acuerdo al último balance sanitario se reportan 20 nuevos casos de personas afectadas con coronavirus, en la comuna puerto, se registraron 57.

Mientras La Serena va hacia la baja, según el comportamiento del virus, Coquimbo se mantiene muy alto. Por eso, a un mes de la cuarentena total, las autoridades regionales refuerzan el llamado a respetar la medida, para evitar que el confinamiento se siga extendiendo.

“Hay una diferencia notable en las comunas. Nos preocupa mucho Coquimbo. Hemos conversado con los alcaldes y el jefe de la defensa para evaluar nuevas medidas y fortalecer otras para tener mejores resultados. Les pedimos que tomen las medidas y la importancia de esta cuarentena”, indicó la intendenta Lucía Pinto tras encabezar una nueva reunión del comité de crisis.

Sin embargo, el balance para la conurbación no tiene cifras positivas en materia de control de seguridad. “Si bien hay cifras que nos tranquilizan, hay otras que son preocupantes. Tenemos más de 1600 detenidos por andar sin permisos y no cumplir las reglas. Esto representa al doble de los detenidos en comparación a otras comunas que viven la misma situación que nosotros. Esto significa que aún hay personas que creen que no van a causar daños al incumplir las normas”, acotó la intendenta Pinto.

“Si persiste esta actitud, las consecuencias serán peores“, enfatizó la autoridad, retrasando el avance al siguiente paso de recuperación, sobre todo en la comuna de Coquimbo, donde los mayores focos de contagios, nuevos y activos, se reportan en los sectores de Tierras Blancas y Parte Alta.

El alcalde Marcelo Pereira dijo que “se han hecho muchos esfuerzos preventivos en estos lados. En Tierras Blancas tenemos una gran población de migrantes y estamos viendo cómo están actuando ellos. No estamos dejando de lado la posibilidad de crear un cordón sanitario, en caso de tener una situación de no retorno”.

En tanto, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, destacó la evolución positiva que se ha apreciado en su comuna y dijo que “creo que la gente está entendiendo. Hoy los facilitamos porque ha cambiado el comportamiento- Vamos por buen camino y si muchas veces hemos dicho que han sido irresponsables, hoy las cifras dicen otra cosa”.

Buen comportamiento que también se aprecia en la comuna de Ovalle que este viernes cumplió su primera semana de cuarentena: una movilidad reducida a más de un 60%, la capital de Limarí y 23 casos confirmados en base al último reporte.

El alcalde Claudio Rentería espera que en los próximos días sus vecinos no se relajen. “Tenemos que ayudarnos todos, recoger las experiencias de cada uno para mejorar. Nosotros tenemos una estrategia para ayudar a controlar y fiscalizar y cuando veamos que no tenemos un buen comportamiento en la cuarentena, lo vamos a aplicar para que la medida se desarrolle bien. Hoy agradecemos a las personas por los buenos resultados y seguir bajando progresivamente”, sostuvo.